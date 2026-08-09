Život Prešova
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CYKLISTU NAPADOL MEDVEĎ:Z Valčianskej doliny ho previezli do nemocnice

Spravodajstvo Peter Cirjak 09.08.2026 8 Martin

Valča 9. augusta (TASR) - Vo Valčianskej doline pri Martine napadol v sobotu (8. 8.) podvečer medveď muža na bicykli. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v martinskej nemocnici. Informovala o tom televízia TA3.Ako TASR in ...

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Obchodný deficit Nemecka s Čínou v 1. polroku výrazne vzrástol

Ekonomika Peter Cirjak 09.08.2026 16 Celý región

Peking 9. augusta (TASR) - Obchodný deficit Nemecka s Čínou zaznamenal v 1. polroku tohto roka výrazný rast, keď vývoz nemeckých tovarov do Číny klesol v danom období o viac než desatinu, zatiaľ čo dovoz z Číny sa o takmer desatinu zvýšil. TASR o ...

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Venhart:Bomba v Nagasaki bola silnejšia ako v Hirošime,no menej účinná

História Peter Cirjak 09.08.2026 36 Celý región

Bratislava/Nagasaki 9. augusta (TASR) – Pri výbuchu jadrovej bomby v japonskom meste Nagasaki 9. augusta 1945 zomrelo bezprostredne približne 39.000 ľudí, do konca roka potom podľa odhadov až okolo 60.000 až 80.000. V rozhovore pre TASR pri príle ...

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Gardy neotvoria Hormuzský prieliv, kým USA neprijmú podmienky Teheránu

Spravodajstvo Peter Cirjak 09.08.2026 30 Celý región

Teherán 9. augusta (TASR) - Iránske Revolučné gardy v nedeľu vyhlásili, že neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty neprijmú všetky podmienky Teheránu vrátane kompenzácie za vojnové škody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.„Naš ...

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SMRŤ V HORÁCH: V Západných Tatrách zomrel 76-ročný turista

Polícia Peter Cirjak 08.08.2026 101 Tvrdošín

Zuberec 8. augusta (TASR) - V Západných Tatrách na turistickom chodníku nad Ťatliakovou chatou smerom k Roháčskym plesám zomrel v sobotu 76-ročný slovenský turista. Zachrániť sa ho nepodarilo horským ani leteckým záchranárom. Informovala o to ...

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MIMORIADNA SITUÁCIA: V obci Braväcovo likvidujú zvyšky zhorených budov

Hasiči Peter Cirjak 08.08.2026 38 Brezno

Braväcovo 8. augusta (TASR) - Po nočnom požiari v obci Braväcovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo desať stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. TASR o tom v sobotu informoval starosta Peter Baliak s tým, že v súčasnosti likv ...

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Eurostat: Vývoz piva z krajín EÚ v roku 2025 klesol o 11 percent

Ekonomika Peter Cirjak 08.08.2026 99 Celý región

Brusel 8. augusta (TASR) - V roku 2025 členské krajiny EÚ vyviezli do tretích krajín 3,2 miliardy litrov piva obsahujúceho alkohol, čo predstavuje pokles o 11 percent v porovnaní s rokom 2024, zatiaľ čo dovoz alkoholického piva predstavoval 0 ...

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Dovoz ruského LNG do EÚ v júni medziročne vzrástol o 14 percent

Ekonomika Peter Cirjak 08.08.2026 115 Celý región

Berlín 8. augusta (TASR) - Členské štáty Európskej únie doviezli v júni z Ruska o 14 % viac skvapalneného zemného plynu (LNG) ako v rovnakom mesiaci minulého roka, napísal nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na analýzu fínskeho Centra pre ...

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Skončili ďalšie desiatky menších pôšt, samosprávam sa to nepáči

Ekonomika Peter Cirjak 08.08.2026 109 Bratislava

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Pre TASR to potvrdila h ...

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Jarabina si pripomenie tradície predkov počas Slávností zvykov

Kultúra Peter Cirjak 08.08.2026 110 Stará Ľubovňa

Jarabina 8. augusta (TASR) - Tradičné jedlá, remeslá, folklór i ukážky života predkov ponúkne 21. ročník Slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa pod názvom Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Hlavná časť dv ...

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