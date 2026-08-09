Valča 9. augusta (TASR) - Vo Valčianskej doline pri Martine napadol v sobotu (8. 8.) podvečer medveď muža na bicykli. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v martinskej nemocnici. Informovala o tom televízia TA3.Ako TASR in ...
Peking 9. augusta (TASR) - Obchodný deficit Nemecka s Čínou zaznamenal v 1. polroku tohto roka výrazný rast, keď vývoz nemeckých tovarov do Číny klesol v danom období o viac než desatinu, zatiaľ čo dovoz z Číny sa o takmer desatinu zvýšil. TASR o ...
Bratislava/Nagasaki 9. augusta (TASR) – Pri výbuchu jadrovej bomby v japonskom meste Nagasaki 9. augusta 1945 zomrelo bezprostredne približne 39.000 ľudí, do konca roka potom podľa odhadov až okolo 60.000 až 80.000. V rozhovore pre TASR pri príle ...
Teherán 9. augusta (TASR) - Iránske Revolučné gardy v nedeľu vyhlásili, že neotvoria Hormuzský prieliv, kým Spojené štáty neprijmú všetky podmienky Teheránu vrátane kompenzácie za vojnové škody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.„Naš ...
Zuberec 8. augusta (TASR) - V Západných Tatrách na turistickom chodníku nad Ťatliakovou chatou smerom k Roháčskym plesám zomrel v sobotu 76-ročný slovenský turista. Zachrániť sa ho nepodarilo horským ani leteckým záchranárom. Informovala o to ...
Braväcovo 8. augusta (TASR) - Po nočnom požiari v obci Braväcovo v okrese Brezno, ktorý zasiahol celkovo desať stavieb, vyhlásila samospráva mimoriadnu situáciu. TASR o tom v sobotu informoval starosta Peter Baliak s tým, že v súčasnosti likv ...
Brusel 8. augusta (TASR) - V roku 2025 členské krajiny EÚ vyviezli do tretích krajín 3,2 miliardy litrov piva obsahujúceho alkohol, čo predstavuje pokles o 11 percent v porovnaní s rokom 2024, zatiaľ čo dovoz alkoholického piva predstavoval 0 ...
Berlín 8. augusta (TASR) - Členské štáty Európskej únie doviezli v júni z Ruska o 14 % viac skvapalneného zemného plynu (LNG) ako v rovnakom mesiaci minulého roka, napísal nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na analýzu fínskeho Centra pre ...
Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka trvalo ukončilo prevádzku 41 nepovinných prevádzok, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie. Pre TASR to potvrdila h ...
Jarabina 8. augusta (TASR) - Tradičné jedlá, remeslá, folklór i ukážky života predkov ponúkne 21. ročník Slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa pod názvom Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Hlavná časť dv ...