Život Prešova
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Jarabina si pripomenie tradície predkov počas Slávností zvykov

Kultúra Peter Cirjak 08.08.2026 110 Stará Ľubovňa

Jarabina 8. augusta (TASR) - Tradičné jedlá, remeslá, folklór i ukážky života predkov ponúkne 21. ročník Slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa pod názvom Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Hlavná časť dv ...

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M. Vargu pripomenie diskusia, koncert aj ohňovo-vodná šou

Kultúra Peter Cirjak 08.08.2026 82 Bratislava

Bratislava 7. augusta (TASR) - Fontána Družba na Námestí slobody v Bratislave bude v nedeľu 9. augusta miestom spomienkového podujatia Voda a oheň na hudbu Mariána Vargu. Pri príležitosti deviateho výročia úmrtia legendárneho slovenského hudo ...

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Audrey Tautou, Amélia z Montmartru či Coco Chanel, oslávi 50-ku

Kultúra Peter Cirjak 07.08.2026 126 Celý región

Beaumont/Bratislava 7. augusta (TASR) - Jean-Pierre Jeunet, režisér slávnej snímky Amélia z Montmartru, prirovnal Audrey Tautou k mytologickej bytosti - elfovi. Nielen on, aj Anne Fontaineová, režisérka filmu Coco Chanel, ju považuje za dokonalú ...

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SMUTNÁ SPRÁVA: Martinské divadlo prišlo o svoju dlhoročnú členku

Kultúra Peter Cirjak 07.08.2026 117 Martin

Martin 7. augusta (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela 29. júla 2026 herečka a dlhoročná členka Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine Helena Sudická. Informovalo o tom SKD na svojej webovej stránke.Sudická sa narodila 4. augusta 1931. „Patri ...

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Skupina Maduar oslavuje 40 rokov na scéne

Kultúra Peter Cirjak 07.08.2026 82 Bratislava

Bratislava 7. augusta (TASR) - Skupina Maduar, priekopník tanečnej hudby v Čechách a na Slovensku, si v roku 2026 pripomína 40 rokov od svojho vzniku. Jubileum oslavuje sériou špeciálnych projektov, novou hudbou, vlastnými festivalmi a koncertmi, ...

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Do kín vstupuje komédia Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú

Kultúra Peter Cirjak 07.08.2026 141 Bratislava

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský film „Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú“ vstupuje vo štvrtok do oficiálnej kinodistribúcie. Novú pôvodnú autorskú komédiu uvedú tvorcovia aj na štvrtkovej slávnostnej bratislavskej premiére v Dome kul ...

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Festival krajín a tradícií v Prešove ponúkne folklór z piatich krajín

Kultúra Peter Cirjak 06.08.2026 114 Prešov

Prešov 6. augusta (TASR) - Historické centrum Prešova od štvrtka ožije hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začína prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho Festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych ...

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V Banskej Štiavnici sa začína Letný filmový festival 4 živly

Kultúra Peter Cirjak 06.08.2026 132 Banská Štiavnica

Banská Štiavnica 6. augusta (TASR) - V Banskej Štiavnici sa vo štvrtok začína Letný filmový festival 4 živly, ktorého témou sú v aktuálnom ročníku Generácie. Podujatie počas štyroch dní prinesie výber hraných, dokumentárnych, animovaných i experi ...

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Revolver, siedmy album skupiny Beatles, má 60 rokov

Kultúra Peter Cirjak 04.08.2026 114 Celý región

Bratislava 4. augusta (TASR) – Revolver, siedmy štúdiový album legendárnej skupiny Beatles, má už neuveriteľných 60 rokov. Na etikete vydavateľstva EMI Parlophone vyšiel 5. augusta 1966. Liverpoolski chlapci ho nahrávali od 6. apríla do 21. júna ...

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Marek Ztracený vydáva nový singel Obuj si mé boty

Kultúra Peter Cirjak 04.08.2026 114 Celý región

Bratislava 3. augusta (TASR) - Marek Ztracený predstavuje nový singel Obuj si mé boty, ktorý vznikol ako pozvánka na jeho koncert na Letenskej pláni, ktorý sa uskutoční už 7. augusta. Skladba nadväzuje na jeho dlhodobú autorskú tvorbu, ktorá komb ...

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