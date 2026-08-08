Jarabina 8. augusta (TASR) - Tradičné jedlá, remeslá, folklór i ukážky života predkov ponúkne 21. ročník Slávností zvykov a obyčajov obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa pod názvom Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov. Hlavná časť dv ...
Bratislava 7. augusta (TASR) - Fontána Družba na Námestí slobody v Bratislave bude v nedeľu 9. augusta miestom spomienkového podujatia Voda a oheň na hudbu Mariána Vargu. Pri príležitosti deviateho výročia úmrtia legendárneho slovenského hudo ...
Beaumont/Bratislava 7. augusta (TASR) - Jean-Pierre Jeunet, režisér slávnej snímky Amélia z Montmartru, prirovnal Audrey Tautou k mytologickej bytosti - elfovi. Nielen on, aj Anne Fontaineová, režisérka filmu Coco Chanel, ju považuje za dokonalú ...
Martin 7. augusta (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela 29. júla 2026 herečka a dlhoročná členka Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine Helena Sudická. Informovalo o tom SKD na svojej webovej stránke.Sudická sa narodila 4. augusta 1931. „Patri ...
Bratislava 7. augusta (TASR) - Skupina Maduar, priekopník tanečnej hudby v Čechách a na Slovensku, si v roku 2026 pripomína 40 rokov od svojho vzniku. Jubileum oslavuje sériou špeciálnych projektov, novou hudbou, vlastnými festivalmi a koncertmi, ...
Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský film „Kuko, Drobček & Raťafák znovu zasahujú“ vstupuje vo štvrtok do oficiálnej kinodistribúcie. Novú pôvodnú autorskú komédiu uvedú tvorcovia aj na štvrtkovej slávnostnej bratislavskej premiére v Dome kul ...
Prešov 6. augusta (TASR) - Historické centrum Prešova od štvrtka ožije hudbou, tancom a ľudovými tradíciami. V meste sa začína prvý ročník trojdňového medzinárodného folklórneho Festivalu krajín a tradícií, ktorý predstaví kultúru a zvyky rôznych ...
Banská Štiavnica 6. augusta (TASR) - V Banskej Štiavnici sa vo štvrtok začína Letný filmový festival 4 živly, ktorého témou sú v aktuálnom ročníku Generácie. Podujatie počas štyroch dní prinesie výber hraných, dokumentárnych, animovaných i experi ...
Bratislava 4. augusta (TASR) – Revolver, siedmy štúdiový album legendárnej skupiny Beatles, má už neuveriteľných 60 rokov. Na etikete vydavateľstva EMI Parlophone vyšiel 5. augusta 1966. Liverpoolski chlapci ho nahrávali od 6. apríla do 21. júna ...
Bratislava 3. augusta (TASR) - Marek Ztracený predstavuje nový singel Obuj si mé boty, ktorý vznikol ako pozvánka na jeho koncert na Letenskej pláni, ktorý sa uskutoční už 7. augusta. Skladba nadväzuje na jeho dlhodobú autorskú tvorbu, ktorá komb ...